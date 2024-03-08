Ağrı'da çeşitli suçlardan aranan 3 firari, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, il jandarma komutanlığı ekipleri, il merkezi ve Doğubayazıt ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan N.Ç. ve Ö.İ. ile "terör örgütü propagandası yapmak", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma" suçlarından 3 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. isimli şahıslar, düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Valilik, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi. - AĞRI
Son Dakika › 3.Sayfa › Ağrı'da Aranan 3 Firari Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan bir apartman binasının giriş katında çıkan yangında daire alevlere teslim oldu. Yangın, cep telefonuyla görüntülendi. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.
Aydın Kuşadası'nda yolda yürüyen bir kadını takip ederek cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi ve yakaladı. Şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada bir kuzen hayatını kaybetti, diğer kuzen ise yaralandı. Olayın nedeni henüz bilinmezken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Soruşturma devam ediyor.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, emniyet ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen 'sahte diploma ve yolsuzluk' soruşturmasında YÖDAK Başkanı Turgay Avcı tutuklandı. Avcı, polise ifade verirken fenalaştı ve hastanede müşahede altına alındı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avcı'nın görevden alınması için Yüksek Adliye Kurulu'na başvurduğunu açıkladı.
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan, savunmasında Fatih Terim'e yatırılan paraları kendisinin verdiğini iddia etti. Erzan, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyledi.
Düzce'de yapılan operasyonda, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla 7 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si sınır dışı edilecek ve 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Düzce'de çöp konteynırında bulunan tek tırnaklı hayvana ait olabileceği değerlendirilen kemiklerden alınan ve bu kemiklerden alınmış etleri kullanma ihtimaline karşı civarda bulunan tüm işletmelerden alınan et numunelerinin sığır eti olduğu ortaya çıktı.
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