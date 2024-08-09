Ağrı\'da Aranan 3 Şüpheli Yakalandı

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Ağrı'da çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Doğubayazıt ve merkez ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar neticesinde, "silahla tehdit", "kasten yaralama" ve "dolandırıcılık" suçlarından 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A., "bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. ve "cinsel taciz" suçundan 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. isimli şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini açıkladı. - AĞRI