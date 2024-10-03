Ağrı\'da askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu

3.Sayfa

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu.

Iğdır'da konuşlu 5. Hudut Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit oldu.

Acı haber Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Aşağıkaraaşık Köyü'nde oturan ailesini yasa boğarken,

şehit evine Türk bayrakları asılırken.

Ağrı Valisi Mustafa Koç yaptığı açıklamada, "Doğubayazıt ilçemizde meydana gelen araç kazasında şehit olan Iğdır'da konuşlu 5. Hudut Tugay Komutanlığında görevli kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'e; Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. - AĞRI