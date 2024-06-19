3.Sayfa

Ağrı'da direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

AĞRI - Ağrı'nın merkeze bağlı Kavak köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 33 BDF 99 plakalı otomobil, Yukarıküpkıran mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kaybederek yoldan çıktı ve uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.