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Ağrı'da direksiyon hakimiyeti kaybedilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

AĞRI - Ağrı'da direksiyon hakimiyetinim kaybedilmesi sonucu yoldan çıkan araç kaza yaptı, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza bugün saat 08.40 sıralarında Hamur İlçesi istikametinden Ağrı merkezi seyir halinde olan 58 ADF 766 plakalı araç sürücüsü M.A, 100. Yıl Mahallesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonu mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yol dışına çıkarak yol kenarındaki reklam tabelasına çarptı. Kazada sürücü M.A ile araçtaki yolcular A.Y, S.Y ve U.A yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne