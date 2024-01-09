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Ağrı'da İran uyruklu şahsın bavulunda kaçak eşyalar ele geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da İran uyruklu şahsın bavulunda kaçak eşyalar ele geçirildi

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uygulamada, İran uyruklu bir şahsın bavulunda safran, botoks, sikke ve kaçak sigaralar ele geçirildi. Şahıs, bavulunu dere yatağına fırlatarak kaçmaya çalıştı ancak yakalanamadı.

Ağrı\'da İran uyruklu şahsın bavulunda kaçak eşyalar ele geçirildi
09.01.2024 - 17:40,
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Ağrı'da, jandarma tarafından yapılan uygulamada İran uyruklu bir şahsın bavulunda safran, botoks, sikke, kaçak sigaralar ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadele doğrultusunda yapılan yol kontrol uygulamasında araçtan inip bavuluyla kaçmaya çalışan ve elindeki bavulu dere yatağına fırlatan İran uyruklu şahsa ait bavul içerisinde yapılan aramada bin 237 adet tıbbı ilaç (botoks), 3 kilo 100 gram safran, 150 adet sikke, 60 paket sigara, 6 adet elektronik sigara ve 2 adet kulaklık ele geçirildi. Olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için yapılan çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da İran uyruklu şahsın bavulunda kaçak eşyalar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da İran uyruklu şahsın bavulunda kaçak eşyalar ele geçirildi - Son Dakika
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