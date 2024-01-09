Ağrı\'da İran uyruklu şahsın bavulunda kaçak eşyalar ele geçirildi

Ağrı'da, jandarma tarafından yapılan uygulamada İran uyruklu bir şahsın bavulunda safran, botoks, sikke, kaçak sigaralar ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadele doğrultusunda yapılan yol kontrol uygulamasında araçtan inip bavuluyla kaçmaya çalışan ve elindeki bavulu dere yatağına fırlatan İran uyruklu şahsa ait bavul içerisinde yapılan aramada bin 237 adet tıbbı ilaç (botoks), 3 kilo 100 gram safran, 150 adet sikke, 60 paket sigara, 6 adet elektronik sigara ve 2 adet kulaklık ele geçirildi. Olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için yapılan çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - AĞRI