Ağrı'da Kaçak Kazı Yapan 2 Şahıs Uyuşturucu ve Silahla Yakalandı - Son Dakika
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Ağrı'da Kaçak Kazı Yapan 2 Şahıs Uyuşturucu ve Silahla Yakalandı

Ağrı\'da Kaçak Kazı Yapan 2 Şahıs Uyuşturucu ve Silahla Yakalandı

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan önleyici kolluk devriyesi sırasında, kaçak kazı yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı. Şahısların kazı yaptığı bölgede uyuşturucu, silah ve çeşitli aletler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

22.05.2024 12:21
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Ağrı'da kaçak kazı yapan 2 şahıs, uyuşturucu, silah ve çeşitli aletlere yakalandı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığıekiplerince, Ağrı'da yapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında, iki şahsın kaçak kazı yaptığı tespit edildi. Suçüstü yakalanan şahısların kazı yaptığı bölgede 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 9 adet tabanca fişeği, 2 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, 3 adet dedektör, 1 adet yılan kamera ve bağlantı ekranı, 2 adet manyetik alan taraması için bakır alet, 1 adet metre, 2 adet murç demir, 2 adet kürek, 1 adet kazma ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da Kaçak Kazı Yapan 2 Şahıs Uyuşturucu ve Silahla Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da Kaçak Kazı Yapan 2 Şahıs Uyuşturucu ve Silahla Yakalandı - Son Dakika
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