Ağrı\'da Kaçak Malzeme Operasyonu

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Ağrı'da jandarma ekiplerince yapılan aramada çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde yol kontrol ve uygulama noktasında arama gerçekleştirdi. Yabancı uyruklu şahısları taşıyan bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 733 paket sigara, 321,8 kilogram kuru üzüm, 198,7 kilogram İran fıstığı, 219,2 kilogram kurutulmuş çay, 189,4 kilogram şeker, 38 kilogram bal ve 66 adet cam meşrubat bardağı bulundu. Olayla ilgili olarak 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi. - AĞRI