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Ağrı'da kaldırıma çarpan araç hurdaya döndü

AĞRI - Ağrı'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırıma çarptı, araç hurdaya döndü.

Edinilen bilgilere göre, A.A kontrolündeki 04 AAS 074 plakalı hafif ticari araç, Hanibaba caddesinde seyir halindeyken, sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak kaldırıma çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araç içinde bulunan 3 kişiyi ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Maddi hasarın meydana geldiği kazada araç kullanılamaz hale geldi.