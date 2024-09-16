Ağrı'da Kalp Krizi Geçiren Piyade Er Mustafa Alemdar, Sakarya'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Ağrı'da Kalp Krizi Geçiren Piyade Er Mustafa Alemdar, Sakarya'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ağrı\'da Kalp Krizi Geçiren Piyade Er Mustafa Alemdar, Sakarya\'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ağrı'da askeri görevini yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki Piyade Er Mustafa Alemdar, memleketi Sakarya'da askeri törenle defnedildi. Törene yerel protokol ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

16.09.2024 15:23  Güncelleme: 15:26
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Ağrı'da askeri görevini yaptığı birliğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Piyade Er Mustafa Alemdar, memleketi Sakarya'da düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Ağrı'da askeri görevini yaptığı birliğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Piyade Er Mustafa Alemdar (20), askeri tören eşliğinde Karasu'nun Gölköprü Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Alemdar'ın cenaze namazını Karasu İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi kıldırdı. Cenaze namazının ardından Mustafa Alemdar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konularak kortej eşliğinde Gölköprü Mahalle Mezarlığı'na kadar taşındı. Alemdar, gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Cenaze töreninde Sakarya Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Sakarya Garnizon Komutan Vekili Albay Tarık Demirci, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Karasu Cumhuriyet Başsavcısı Eba Nevfel Uçar ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da Kalp Krizi Geçiren Piyade Er Mustafa Alemdar, Sakarya'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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