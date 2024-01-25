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Ağrı'da mahsur kalan dağcılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Ağrı'da mahsur kalan dağcılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kar ve tipinin kapattığı yolda mahsur kalan 3 dağcı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dağcılar, kendi çabalarıyla çıkamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Doğubayazıt Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda dağcıları kurtararak Jandarma'ya teslim etti. Dağcıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ağrı\'da mahsur kalan dağcılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
25.01.2024 - 09:54,
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AĞRI (İHA) Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kar ve tipinin kapattığı yolda mahsur kalan 3 dağcı İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Çevirme mezrasında dağdan iniş yaptıkları sırada kar ve tipinin kapattığı yolda mahsur kalan 3 dağcı, kendi çabalarıyla bulundukları yerden çıkamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen

Doğubayazıt Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekibi yaklaşık 2 saatlik titiz çalışama sonunda dağcıları mahsur kaldıkları yerden kurtararak İlçe Jandarma ekibine teslim etti. 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da mahsur kalan dağcılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika


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