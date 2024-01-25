Ağrı\'da mahsur kalan dağcılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

AĞRI (İHA) Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kar ve tipinin kapattığı yolda mahsur kalan 3 dağcı İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Çevirme mezrasında dağdan iniş yaptıkları sırada kar ve tipinin kapattığı yolda mahsur kalan 3 dağcı, kendi çabalarıyla bulundukları yerden çıkamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen

Doğubayazıt Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekibi yaklaşık 2 saatlik titiz çalışama sonunda dağcıları mahsur kaldıkları yerden kurtararak İlçe Jandarma ekibine teslim etti. 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AĞRI