Ağrı'da Metamfetamin ve Para Operasyonu: 109 gram metamfetamin ve 35 bin 800 TL ele geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da Metamfetamin ve Para Operasyonu: 109 gram metamfetamin ve 35 bin 800 TL ele geçirildi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda 109 gram metamfetamin ve 35 bin 800 TL ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

27.06.2024 18:06
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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda 109 gram metamfetamin ve 35 bin 800 TL ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde bir şahsın ikamet adresinde arama gerçekleştirdi. Arama sonucunda 109 gram metamfetamin ve 35 bin 800 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da Metamfetamin ve Para Operasyonu: 109 gram metamfetamin ve 35 bin 800 TL ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da Metamfetamin ve Para Operasyonu: 109 gram metamfetamin ve 35 bin 800 TL ele geçirildi - Son Dakika
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