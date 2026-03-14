Ağrı\'da Nevruz Kutlamaları İçin Güvenlik Tedbirleri

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, 15 Mart'ta kentte gerçekleştirilecek Nevruz kutlamaları öncesinde programın yapılacağı alanda alınan emniyet tedbirlerini yerinde denetledi.

Ağrı'da düzenlenecek Nevruz kutlamaları öncesinde hazırlıklar sürerken, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder kutlama alanında incelemelerde bulundu. Denetim sırasında görevli birim amirlerinden yürütülen hazırlıklar ve güvenlik planlaması hakkında bilgi alan Önder, vatandaşların güvenli bir ortamda kutlama yapabilmesi için alınan tedbirleri gözden geçirdi.

Kutlama alanındaki giriş-çıkış noktaları, güvenlik kontrol alanları, görevli personelin konuşlanması ve acil durum planlamasına ilişkin yapılan hazırlıkları inceleyen Önder, ilgili birimlere gerekli talimatları verdi.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Önder, Nevruz kutlamalarının huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Önder, "Vatandaşlarımızın Nevruz Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde kutlayabilmeleri için İl Emniyet Müdürlüğü olarak gerekli tüm planlamaları yaptık. Kutlamaların yapılacağı alanda güvenlik tedbirleri en üst seviyede alınmış durumda. Görevli ekiplerimiz alanda ve çevresinde gerekli kontrolleri sağlayacak, giriş ve çıkış noktalarında güvenlik uygulamaları titizlikle yürütülecek." dedi.

Nevruz'un birlik ve beraberliği pekiştiren önemli bir gün olduğunu ifade eden Önder, "Bizim temel amacımız vatandaşlarımızın bayram coşkusunu güvenli bir ortamda yaşayabilmelerini sağlamaktır. Bu kapsamda ilgili tüm birimlerimiz koordinasyon içerisinde görev yapacak. Hem vatandaşlarımızın güvenliği hem de programın düzenli bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Önder ayrıca vatandaşlardan güvenlik görevlilerinin uyarı ve yönlendirmelerine riayet etmelerini isteyerek, herkesin huzur içerisinde bir Nevruz kutlaması geçirmesi temennisinde bulundu. - AĞRI