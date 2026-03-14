Ağrı'da Nevruz Kutlamaları İçin Güvenlik Tedbirleri

14.03.2026 19:31
İl Emniyet Müdürü Önder, Nevruz kutlamaları öncesi güvenlik tedbirlerini denetledi ve hazırlıkları inceledi.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, 15 Mart'ta kentte gerçekleştirilecek Nevruz kutlamaları öncesinde programın yapılacağı alanda alınan emniyet tedbirlerini yerinde denetledi.

Ağrı'da düzenlenecek Nevruz kutlamaları öncesinde hazırlıklar sürerken, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder kutlama alanında incelemelerde bulundu. Denetim sırasında görevli birim amirlerinden yürütülen hazırlıklar ve güvenlik planlaması hakkında bilgi alan Önder, vatandaşların güvenli bir ortamda kutlama yapabilmesi için alınan tedbirleri gözden geçirdi.

Kutlama alanındaki giriş-çıkış noktaları, güvenlik kontrol alanları, görevli personelin konuşlanması ve acil durum planlamasına ilişkin yapılan hazırlıkları inceleyen Önder, ilgili birimlere gerekli talimatları verdi.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Önder, Nevruz kutlamalarının huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Önder, "Vatandaşlarımızın Nevruz Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde kutlayabilmeleri için İl Emniyet Müdürlüğü olarak gerekli tüm planlamaları yaptık. Kutlamaların yapılacağı alanda güvenlik tedbirleri en üst seviyede alınmış durumda. Görevli ekiplerimiz alanda ve çevresinde gerekli kontrolleri sağlayacak, giriş ve çıkış noktalarında güvenlik uygulamaları titizlikle yürütülecek." dedi.

Nevruz'un birlik ve beraberliği pekiştiren önemli bir gün olduğunu ifade eden Önder, "Bizim temel amacımız vatandaşlarımızın bayram coşkusunu güvenli bir ortamda yaşayabilmelerini sağlamaktır. Bu kapsamda ilgili tüm birimlerimiz koordinasyon içerisinde görev yapacak. Hem vatandaşlarımızın güvenliği hem de programın düzenli bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Önder ayrıca vatandaşlardan güvenlik görevlilerinin uyarı ve yönlendirmelerine riayet etmelerini isteyerek, herkesin huzur içerisinde bir Nevruz kutlaması geçirmesi temennisinde bulundu. - AĞRI

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’deki at eti skandalına Başkan Seçer’den cevap: Mağdur olan biziz Mersin'deki at eti skandalına Başkan Seçer'den cevap: Mağdur olan biziz
Kadın futbolculara uygunsuz mesaj göndermesinin bedeli ağır oldu Kadın futbolculara uygunsuz mesaj göndermesinin bedeli ağır oldu
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü Üreticilerden çağrı var Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var
New York Belediye Başkanının verdiği iftar ABD siyasetini birbirine kattı New York Belediye Başkanının verdiği iftar ABD siyasetini birbirine kattı
Sergen Yalçın, 1 dakika bile oynatmadığı Devis Vasquez’i silip attı Sergen Yalçın, 1 dakika bile oynatmadığı Devis Vasquez'i silip attı
Bünyamin Gezer’den Galatasaray’ın yıldızı için dikkat çeken sözler: 60 milyona bile satmam Bünyamin Gezer'den Galatasaray'ın yıldızı için dikkat çeken sözler: 60 milyona bile satmam

18:58
Galatasaray-RAMS Başakşehir maçının 11’leri belli oldu
Galatasaray-RAMS Başakşehir maçının 11'leri belli oldu
18:51
Jhon Duran, Gedson Fernandes’i üzdü
Jhon Duran, Gedson Fernandes'i üzdü
17:46
İran, Tel Aviv’i çok başlıklı füzelerle vurdu Yaralılar var
İran, Tel Aviv'i çok başlıklı füzelerle vurdu! Yaralılar var
17:19
Trump: Hürmüz Boğazı’nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
16:52
ABD’de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
16:26
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
