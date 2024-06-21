Ağrı'da Otomobil ve Traktör Çarpışması: 7 Yaralı

3.Sayfa

Ağrı'da otomobil ve traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı- Hamur karayolunda seyir halinde olan 34 DRR 457 plakalı otomobil, yine aynı güzergahta olan traktöre arkadan çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AĞRI