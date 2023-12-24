Ağrı'da park halindeki araçta yangın çıktı, araç kullanılamaz hale geldi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Koçkıran Mahallesi'nde park halinde bulunan bir araçta bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi, ancak can kaybı yaşanmadı. Araç kullanılamaz hale geldi.
Ağrı'da park halindeki araçta yangın çıktı, araç kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Koçkıran Mahallesi'nde park halinde bulunan bir araçta bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi. - AĞRI
Kaynak: İHA