Ağrı'da Polis Haftası dolayısıyla şehitler için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.
Vali Mustafa Koç, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve il protokolünün yanı sıra vatandaşların da katılımıyla Ulu Camii'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlid okundu. Programda konuşan Vali Koç, "Polislerimiz, gece gündüz demeden, her türlü zorluk ve tehlikeye rağmen, asayişi sağlamak, huzuru korumak için büyük bir özveri ile çalışmaktadırlar. Bu görevlerini yerine getirirken canlarını feda eden şehitlerimizi asla unutmayacağız. Şehitlerimiz, bu vatan için en değerli varlıklarını feda etmişlerdir. Onların aileleri de bu fedakarlığın en büyük paydaşlarıdır. Devletimiz, şehitlerimizin ailelerine her zaman sahip çıkmaya devam edecektir. Bugün burada, şehitlerimizin aziz ruhları için dua edecek, onları rahmetle yad edeceğiz. Onların emanetlerine sahip çıkmaya ve bu vatanı ilelebet korumaya söz veriyoruz. Bu vesileyle, bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhunuz şad olsun, mekanınız cennet olsun" dedi.
Program, şehitler için yapılan duanın ardından sona erdi. - AĞRI
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