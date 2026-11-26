Ağrı'da sanayi sitesindeki iş yerinde tiner kaynaklı patlamada 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'da Yeni Sanayi Sitesi'ndeki kooperatif dükkanlarında çalışanlar, sobayı yakmak için beze tiner döktü. Tinerin alev almasıyla meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı; yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Ağrı'da soba yakmak amacıyla kullanılan tinerin alev almasıyla oluşan patlamada 3 kişi yaralandı.
Olay, Vali Kutlu Aktaş Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan kooperatif dükkanlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, atık yağla ısıtılan sobaları yakmaya çalışan iş yeri çalışanları, ateşleme için bir beze tiner döktü. Beze dökülen tinerin fazla olması nedeniyle bir anda alev alan tiner, patlamaya yol açtı.
Patlama sonucu vücutlarının değişik bölgelerinde yanıklar meydana gelen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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