Ağrı'da soba yakmak amacıyla kullanılan tinerin alev almasıyla oluşan patlamada 3 kişi yaralandı.

Olay, Vali Kutlu Aktaş Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan kooperatif dükkanlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, atık yağla ısıtılan sobaları yakmaya çalışan iş yeri çalışanları, ateşleme için bir beze tiner döktü. Beze dökülen tinerin fazla olması nedeniyle bir anda alev alan tiner, patlamaya yol açtı.

Patlama sonucu vücutlarının değişik bölgelerinde yanıklar meydana gelen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.