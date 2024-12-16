Ağrı\'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı

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Ağrı'da kontrolden çıkan araç takla atarak bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Tutak ilçesinde Hamur ilçesine doğru seyir halinde olan H.M kontrolündeki 04 AR 062 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak bariyerlere çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler araç içinde yaralı olarak bulunan H.M ve F.M'yi ambulansa alarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AĞRI