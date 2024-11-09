Ağrı\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Ağrı'da iki aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde C.G hakimiyetindeki 34 AHG 89 plakalı araç Gürbulak Sınır Kapısı istikametinden Doğubayazıt ilçe istikametine seyir halindeyken yine aynı istikamette arkasında seyreden C.P hakimiyetindeki 34 DDD 143 plakalı araca çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çevredikilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AĞRI