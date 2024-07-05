Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Afyon Sakızı ve 1,3 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde yaptıkları operasyonda 2 kilo afyon sakızı ve 1,3 kilo metamfetamin ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Doğubayazıt ilçesinde durdurulan bir araçta arama yaptı. Aramada 2 kilo afyon sakızı ve 1,3 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, şüpheliler ve ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili soruşturma başlattı. - AĞRI