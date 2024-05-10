Ağrı\'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

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Ağrı'da jandarma ekiplerince yapılan 2 farklı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ekiplerince Ağrı merkez ve Doğubayazıt ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonlarda bir araçta ve araçta bulunan 3 kişi üzerinde yapılan aramada 38.72 gram metanfetamin ele geçirilirken, Doğubayazıt Gümrük sahası içesinde bir çekiciye bağlı dorsede yapılan aramada 19.66 gram esrar ve 85.57 gram metanfetamin yakalandı. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. - AĞRI