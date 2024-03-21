Ağrı\'da Yoğun Kar Yağışı Sonucu Ahır Çöktü, 3 At Kurtarıldı

3.Sayfa

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, Esnemez köyünde bir ahırın çökmesine neden oldu. 3 at, çöken ahırın altında kaldı.

Olay, sabah 9 sıralarında Doğubayazıt ilçesine bağlı Esnemez köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün başlayan ve gece boyunca etkisini devam eden yoğun kar yağışının neden olduğu ağırlık, ahırın damını çökertti.

Çevredekilerin olayı bildirmesi üzerine Doğubayazıt Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler iş makinesi kullanıp çöken ahırın altında kalan 3 atı kurtararak sahibine teslim etti. - AĞRI