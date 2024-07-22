Ağrı Dağı'nda Kaybolan Dağcıların Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ağrı Dağı'nda Kaybolan Dağcıların Cansız Bedenine Ulaşıldı

Ağrı Dağı'na zirve tırmanışını tamamlayan bir grup dağcı, dönüş için harekete geçtikten sonra kaybolan iki dağcının cansız bedenine ulaşıldı. Sis ve fırtınaya rağmen ekipler, kaybolan dağcıları bulmak için çalışmalarını sürdürdü. Yerel rehberin 4 bin 900 metrede iki kişinin cansız bedenine ulaşması üzerine AFAD ekipleri de harekete geçti.

22.07.2024 09:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Dağı'na zirve tırmanışını tamamlayıp dönüş için yeniden harekete geçtikten sonra kaybolan iki dağcının cansız bedenine ulaşıldı.

Ağrı Dağı'na yaptıkları zirve tırmanışını tamamlayan bir grup dağcı, dönüş için yeniden harekete geçtikten bir sonra 4 bin 600 metrede Dilek Gökbulak ve Muhammed Halim Dalgı'nın grupta olmadığını fark etti. Sis ve fırtınaya rağmen yerel rehberler, UMKE ve AFAD tarafından kaybolan dağcıların bulunması için ekipler çalışma başlattı. Dün akşam saatlerinde havanın düzelmesinin ardından zirveye doğru tırmanan yerel rehber Barzani Ceylan 4 bin 900 metrede iki kişinin cansız bedenine ulaştı. Durumun AFAD ekiplerine bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler dağcıların cansız bedenini indirmek için çalışmalara başladı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Ağrı Dağı, Rehber, AFAD, Ağrı, Doğa, 3.Sayfa, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ağrı Dağı'nda Kaybolan Dağcıların Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 Obama da aralarında Biden’ın yerine aday gösterdiği Kamala’ya kritik isimlerden destek çıkmadı Obama da aralarında! Biden'ın yerine aday gösterdiği Kamala'ya kritik isimlerden destek çıkmadı
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
07:21 Özel masasındaki son seçim anketlerinin sonuçlarını paylaştı Özel masasındaki son seçim anketlerinin sonuçlarını paylaştı
06:55 Ağrı Dağı’nda kaybolan 2 kişinin cansız bedeni bulundu Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 kişinin cansız bedeni bulundu
23:19 Biden’ın desteğini açıkladığı Kamala Harris’ten ilk açıklama: Kazanmak için her şeyi yapacağım Biden'ın desteğini açıkladığı Kamala Harris'ten ilk açıklama: Kazanmak için her şeyi yapacağım
09:40 80 yaşındaki bakkal, silahlı saldırganı av tüfeğiyle geri püskürttü 80 yaşındaki bakkal, silahlı saldırganı av tüfeğiyle geri püskürttü
09:19 MasterChef Türkiye’de talihsiz olay Yarışmacının yemeğinden poşet çıktı MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yarışmacının yemeğinden poşet çıktı
09:16 Anlaşma tamam Fenerbahçe’nin En-Nesyri için ödeyeceği bonservis bedeli dudak uçuklatıyor Anlaşma tamam! Fenerbahçe'nin En-Nesyri için ödeyeceği bonservis bedeli dudak uçuklatıyor
08:59 Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu
08:09 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu
07:46 Annesinin ölümüyle kahrolan oyuncu Akın Akınözü’nden yürek yakan paylaşım Annesinin ölümüyle kahrolan oyuncu Akın Akınözü'nden yürek yakan paylaşım
07:45 Tuvaletini yaparken 10 metre yükseklikten dere yatağına düşerek hayatını kaybetti Tuvaletini yaparken 10 metre yükseklikten dere yatağına düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 10:04:44. #1.13#
SON DAKİKA: Ağrı Dağı'nda Kaybolan Dağcıların Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement