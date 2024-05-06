Ağrı Dağı Terör Tehlikesinden Kurtuldu, Vatandaşların Piknik Yeri Haline Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ağrı Dağı Terör Tehlikesinden Kurtuldu, Vatandaşların Piknik Yeri Haline Geldi

Ağrı Dağı Terör Tehlikesinden Kurtuldu, Vatandaşların Piknik Yeri Haline Geldi

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, uzun yıllar terör tehlikesi nedeniyle boş kalmıştı. Ancak güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucunda sağlanan huzur ve güven ile birlikte Ağrı Dağı, hafta sonu piknik yapmak isteyen vatandaşların uğrak yeri haline geldi. Terör olaylarından dolayı uzun süre gidilemeyen yaylalara da vatandaşlar artık rahatlıkla çıkabiliyor. Ağrı Dağı eteklerinde arazisi olan vatandaşlar da piknik yerleri yapmaya başladı. Vatandaşlar, Ağrı Dağı'nın kış sporlarına açılması ve daha fazla geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, çocuklar için yaşam alanları ve hobi bahçeleri oluşturulması talep ediliyor.

06.05.2024 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı uzun yıllar terör tehlikesi ile boş kalırken güvenlik güçlerimizin yıllarca sürdürdüğü operasyonların sonucunda sağlanan huzur ve güven ile birlikte hafta sonu piknik yapmak isteyen vatandaşların uğrak yeri haline geldi.

Yıllarca terör örgütünün barındığı, engebeli arazisinden dolayı geçişlerin de olduğu sık sık şiddetli çatışmaların yaşandığı Ağrı Dağı ve etekleri artık yerini huzur ve güvene bıraktı. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucunda vatandaşlar güvenlikten dolayı uzun zamandır gidemedikleri yaylalara da çıkmaya başladı. Iğdırlı vatandaşlar hafta sonlarında manzarası ve temiz havası ile birlikte Ağrı Dağında pikniklerini yapıyor. Ağrı Dağı eteklerinde arazisi olan vatandaşlarda vatandaşların talepleri doğrulusunda piknik yerleri yapmaya başladı. Sağlanan huzur sonrası Ağrı Dağı eteklerine geldiğini belirten Fatih Akkuş, "Biz eskilerde buralara gelemiyorduk çeşitli problemler oluyordu. Şimdilerde böyle güzel bir tesis açılmış gelip gidiyoruz. Şehrin kalabalığından, stresinden buraya kaçıyoruz. Buranın geliştirilmesi ve kış sporlarına açılması lazımdır. Burası kış sporlarına açılırsa biz burayı dünyaya tanıtırız" dedi. Ağrı Dağı eteklerinde yaşam alanların oluşturulması gerektiğini dile getiren Buse Bahar, "Burası Ağrı Dağının en güzel göründüğü yerlerden bir tanesidir. Ama insanlar terör olaylarından korktukları için burada piknik yapmayı zaman geçirmeyi pek tercih etmiyorlardı. Sağlanan huzur sonrası artık bu vesileyle birlikte insanlar buraya rahatça gelip piknik yapabileceklerini farkındalar. Burayı daha fazla değerlendirmek istiyoruz. Burayı bir yaşam kompleksi çocuklar için vakit geçirecekleri doğa ile iç içe olabilecekleri bir alan haline getirmek istiyoruz. Hobi bahçeleri olabilir dağ evleri olabilir. Buraların vatandaşların daha çok zaman geçirecekleri bir alan haline getirmek istiyoruz" dedi. Şehirde oyun oynamakta zorlanan çocuklar da gönüllerince eğleniyor. Birçok oyun oynadığını söyleyen Esranur Bahar, "Burada atlara biniyorum. Burada kulübemiz var bazen babam ile orada kalıyoruz. Burada çok eğleniyoruz" dedi.

Daha önceleri terör olaylarından dolayı gelemediklerini söyleyen Zeynep Baştemur, "Terör olaylarından dolayı biz eskiden buraya gelemiyorduk. Burayı çok merak ediyordum. Buranın havası çok güzel yeri çok güzeldir. Şu an terörden arındırıldığı için artık rahatlıkla gelebiliyoruz. Buraya daha çok destek istiyoruz, kış turizmine açılmasını istiyoruz. Türkiye'nin en güzel dağının eteğinde hava çok güzel, yeşillik çok güzel, dağlarımız çok güzeldir" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Ağrı Dağı, Türkiye, Ağrı, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ağrı Dağı Terör Tehlikesinden Kurtuldu, Vatandaşların Piknik Yeri Haline Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı
13:34 Gaziantep’te katliam gibi kaza 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı Gaziantep'te katliam gibi kaza! 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı
13:32 Özel’den “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP içinde karışıklık planı var“ iddialarına yanıt Özel'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP içinde karışıklık planı var" iddialarına yanıt
12:46 Erzurum’a, Antalya iklim şartlarına göre sera Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar Erzurum'a, Antalya iklim şartlarına göre sera! Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar
12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
14:05 Kahtalı Mıçe kansere yakalandı Kahtalı Mıçe kansere yakalandı
13:55 Erzincan’da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor Erzincan'da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor
13:08 Yağmur Taktaş’ın Adana’daki mezarı otopsi için açıldı Yağmur Taktaş'ın Adana'daki mezarı otopsi için açıldı
13:03 Putin emri verdi Rus birlikleri nükleer saldırı tatbikatı hazırlıklarına başladı Putin emri verdi! Rus birlikleri nükleer saldırı tatbikatı hazırlıklarına başladı
12:48 Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin 80’i kapatılmalı Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin %80'i kapatılmalı
12:12 Göbeğini paraya çeviren adam Serveti dudak uçuklatıyor Göbeğini paraya çeviren adam! Serveti dudak uçuklatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 14:41:20. #1.13#
SON DAKİKA: Ağrı Dağı Terör Tehlikesinden Kurtuldu, Vatandaşların Piknik Yeri Haline Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement