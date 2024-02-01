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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, Yolcu Otobüslerinde Emniyet Kemeri Takma Konusunda Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika
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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, Yolcu Otobüslerinde Emniyet Kemeri Takma Konusunda Bilgilendirme Yaptı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, Yolcu Otobüslerinde Emniyet Kemeri Takma Konusunda Bilgilendirme Yaptı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, yolcu otobüslerinde seyahat eden vatandaşlara emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirme yaparak, trafik kazalarında yaralanma ve ölüm riskini azaltmayı hedefliyor. Emniyet kemerinin hayat kurtardığını vurgulayan yetkililer, kurallara uymayan sürücü ve yolculara cezai işlem uygulanacağını belirtti.

01.02.2024 20:03
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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde yolcu otobüslerinde seyahat eden vatandaşlara emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirme yaptı. Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, emniyet kemerinin hayat kurtardığını belirtti.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yolcu otobüslerinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, otobüslerde seyahat eden vatandaşlara emniyet kemeri takmaları gerektiğini anlattı. Emniyet kemeri takmanın trafik kazalarında yaralanma ve ölüm riskini azalttığını vurgulayan ekipler, vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar da, emniyet kemerinin önemine dikkat çekti. İpar, "Emniyet kemerinin hayat kurtardığını unutmayalım. Emniyet kemerini takmak, hem kendimizin hem de sevdiklerimizin güvenliği için çok önemli. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını bekliyoruz. Trafik ekiplerimiz, emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolculara gerekli cezai işlemi uygulayacaktır" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, Yolcu Otobüslerinde Emniyet Kemeri Takma Konusunda Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, Yolcu Otobüslerinde Emniyet Kemeri Takma Konusunda Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika
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