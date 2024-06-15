Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve eşi Beste İpar, emniyet personeliyle bayramlaştı - Son Dakika
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Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve eşi Beste İpar, emniyet personeliyle bayramlaştı

Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve eşi Beste İpar, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında emniyet personeliyle bir araya geldi. Programda İpar, personelle tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı ve bayramların birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini vurguladı. İpar, vatandaşların güvenliği için Emniyet Teşkilatı olarak 24 saat görev başında olacaklarını belirtti ve trafik kurallarına uymalarını önemle rica etti. Programa katılan personel, İpar ve eşi Beste İpar'a teşekkür ederek bayramlarını kutladı.

15.06.2024 20:49
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Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve eşi Beste İpar, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında emniyet personeliyle bir araya geldi.

Polis Evi bahçesinde gerçekleştirilen programa, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve eşi Beste İpar'ın yanı sıra Emniyet Müdür Yardımcıları, şube müdürleri, polisler ve personel katıldı. İl Emniyet Müdürü İpar, programda personelle tek tek tokalaşarak, onların Kurban Bayramı'nı kutladı. İpar, bayramlaşma sırasında yaptığı konuşmada, bayramların birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini vurguladı. İpar, "Bayram tatili boyunca vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için Emniyet Teşkilatı olarak 24 saat görev başında olacağız. Yolculuk yapacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını, hız yapmamalarını ve dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz. Bayram neşesinin hüzne dönüşmemesi için lütfen tedbirli ve dikkatli olalım. Bu vesileyle, Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler dilerim" dedi.

Programa katılan personel, İl Emniyet Müdürü İpar ve eşi Beste İpar'a teşekkür ederek bayramlarını kutladı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve eşi Beste İpar, emniyet personeliyle bayramlaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve eşi Beste İpar, emniyet personeliyle bayramlaştı - Son Dakika
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