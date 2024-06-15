Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve eşi Beste İpar, emniyet personeliyle bayramlaştı

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Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve eşi Beste İpar, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında emniyet personeliyle bir araya geldi.

Polis Evi bahçesinde gerçekleştirilen programa, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve eşi Beste İpar'ın yanı sıra Emniyet Müdür Yardımcıları, şube müdürleri, polisler ve personel katıldı. İl Emniyet Müdürü İpar, programda personelle tek tek tokalaşarak, onların Kurban Bayramı'nı kutladı. İpar, bayramlaşma sırasında yaptığı konuşmada, bayramların birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini vurguladı. İpar, "Bayram tatili boyunca vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için Emniyet Teşkilatı olarak 24 saat görev başında olacağız. Yolculuk yapacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını, hız yapmamalarını ve dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz. Bayram neşesinin hüzne dönüşmemesi için lütfen tedbirli ve dikkatli olalım. Bu vesileyle, Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler dilerim" dedi.

Programa katılan personel, İl Emniyet Müdürü İpar ve eşi Beste İpar'a teşekkür ederek bayramlarını kutladı. - AĞRI