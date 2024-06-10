Silahla yaralayıp kaçtı! DEM\'li Sırrı Sakık\'ın oğlu tutuklandı

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Ankara'da silahla yaralama olayına karışan ve suç aleti tabancayla teslim olan DEM Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde meydana geldi. Sabah saat 4 sıralarında gerçekleşen olayda Cenk Sakık, M.K.'yi silahla yaraladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay yerinden firar eden Sakık, öğlen saatlerinde suç aletiyle birlikte teslim olduktan sonca savcılığa sevk edildi. Sakık kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı.