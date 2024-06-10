Silahla yaralayıp kaçtı! DEM'li Sırrı Sakık'ın oğlu tutuklandı - Son Dakika
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Silahla yaralayıp kaçtı! DEM'li Sırrı Sakık'ın oğlu tutuklandı

Silahla yaralayıp kaçtı! DEM\'li Sırrı Sakık\'ın oğlu tutuklandı

Ankara Çankaya'da DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık, silahla yaralama olayına karıştı. Suç aleti tabancayla polise teslim olan Cenk Sakık işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10.06.2024 17:59
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Ankara'da silahla yaralama olayına karışan ve suç aleti tabancayla teslim olan DEM Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde meydana geldi. Sabah saat 4 sıralarında gerçekleşen olayda Cenk Sakık, M.K.'yi silahla yaraladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay yerinden firar eden Sakık, öğlen saatlerinde suç aletiyle birlikte teslim olduktan sonca savcılığa sevk edildi. Sakık kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Silahla yaralayıp kaçtı! DEM'li Sırrı Sakık'ın oğlu tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Cihan Ramazan: Normal çünkü genelde uçları dağ kadrosuna dayanıyor hepsinin, işleri de silahla molotofla. 53 4 Yanıtla
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