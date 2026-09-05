Ağrı Patnos'ta iki aracın çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ağrı Patnos'ta iki aracın çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Ağrı Patnos\'ta iki aracın çarpıştığı kazada 1\'i çocuk 4 kişi yaralandı
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde Hayvan Borsası Kavşağı'nda iki aracın çarpışması sonucu 3'ü yetişkin, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü yetişkin, 1'i çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Patnos Hayvan Borsası Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki araç, kavşakta kontrolsüz şekilde çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 3 yetişkin ve 1 çocuk yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede sağlık, polis ve Patnos Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının takip edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri kaza bölgesinde ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri alırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma yürütüldü. Ekipler, kazanın kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Trafik Kazaları, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Patnos, Çocuk, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı Patnos'ta iki aracın çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Patnos'ta iki aracın çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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