Ahbap Derneği Soruşturmasında 10 Gözaltı

Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Uğur ve beraberindekilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. - İSTANBUL