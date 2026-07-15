Ahbap Derneği Soruşturmasında 23 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Ahbap Derneği Soruşturmasında 23 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

15.07.2026 13:42
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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 23 şüpheli adliyeye sevk edilirken, fotoğraflar ortaya çıktı.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden, emniyetteki işlemleri tamamlanan 23'ü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturma dosyasındaki ifadelerde şüphelilerin yer aldığı belirtilen fotoğraflar ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına 38 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Soruşturma dosyasındaki ifadelerde şüphelilerin yer aldığı belirtilen fotoğraflar ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ahbap Derneği Soruşturmasında 23 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ahbap Derneği Soruşturmasında 23 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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