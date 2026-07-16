Ahbap Derneği Soruşturmasında 6 Tutuklama Talebi - Son Dakika
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Ahbap Derneği Soruşturmasında 6 Tutuklama Talebi

16.07.2026 16:37
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İstanbul'da Ahbap Derneği soruşturmasında 12 şüpheliden 6'sı tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Tutuklama istenen şüphelilerin arasında Haluk Levent'in başka bir dosya kapsamında tutuklu olan kardeşi Berkant Acil'in de olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli bugün sabah İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren 12 şüpheliden 6'sı tutuklama, diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Tutuklama istenen şüphelilerin arasında Haluk Levent'in başka bir dosya kapsamında tutuklu olan kardeşi Berkant Acil'in de olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Politika, 3. Sayfa, İstanbul, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ahbap Derneği Soruşturmasında 6 Tutuklama Talebi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ahbap Derneği Soruşturmasında 6 Tutuklama Talebi - Son Dakika
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