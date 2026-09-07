Ahbap suç örgütü soruşturmasında 5. dalga operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ahbap suç örgütü soruşturmasında 5. dalga operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahbap suç örgütüne yönelik soruşturmada 5. dalga operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Deprem bağışlarında 4,3 milyar TL toplandığı, 950 milyon TL'nin nakit çekildiği ve harcamaların şüpheli olduğu belirtildi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülüyor.

Ahbaplar Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında düzenlenen 5. dalga operasyonda 47 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. 4,3 milyar TL bağış toplandığı belirlenirken, bu bağışların 4,2 milyar TL'lik kısmının sarf edildiğinin tespit edildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın temel konusunu, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinin ardından Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetinin oluşturduğu bildirildi.

4,3 milyar TL bağış toplandığı belirtildi

Başsavcılık açıklamasında, 6 Şubat 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılması amacıyla derneğe yaklaşık 4,3 milyar TL bağış toplandığı, bu bağışların 4,2 milyar TL'lik kısmının sarf edildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında derneğin kendi hesapları arasında çok sayıda para transferi gerçekleştirildiği, söz konusu işlemlerin olağan yardım akışı karakterine uymadığı ve şüphe oluşturduğu kaydedildi.

950 milyon TL nakit çekildi

Toplanan bağışların yaklaşık 950 milyon TL'lik kısmının 13 Şubat-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında nakit olarak çekildiği, bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon TL olduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu para çekimlerinin "alanda nakdi yardım/harcama" olarak açıklanamayacak boyutta olduğu ve miktarın hangi harcama kalemlerine sarf edildiğinin tespit edilemediği ifade edildi.

Bağışlardan 2 milyar TL'nin üzerinde bir kısmının konut projeleri için harcandığı, yapılan konut ve okulların sayı ve nitelikleri karşısında bu miktarın yüksek olduğu ve durumun şüphe içerdiği kaydedildi. Konut ve okul harcamalarına ilişkin mali ve fiziki incelemelerin TOKİ bünyesinde oluşturulan bilirkişi heyeti tarafından sürdürüldüğü aktarıldı.

Mal ve hizmet alımları inceleniyor

Toplanan bağışlardan 1 milyar TL'nin üzerinde bir kısmının mal ve hizmet alımlarında kullanıldığı, bu alımların da ayrı bir bilirkişi heyeti tarafından incelendiği bildirildi. Harcamalar karşılığında mal veya hizmet alınıp alınmadığının ve alınmışsa ticari teamüllere uygun olup olmadığının bilirkişi raporuyla ortaya konulacağı belirtildi.

Başsavcılık açıklamasında ayrıca, itiraf içerikli ifadeler, mal veya hizmet satın alınan kişiler ile şüphelilerin şahsi hesapları arasındaki para akışlarına ilişkin incelemeler, bazı yüksek miktarlı harcamaların karşılığının bulunmadığına yönelik tespitler, dernekle organik üye veya muhasebe ilişkisi bulunan bazı şüphelilerin nakliye şirketi kurarak deprem yardımlarının taşınmasından şahsi menfaat elde ettiğine ilişkin veriler ile kamu kurumlarına yapılan yardım teslimlerinde faturaya kıyasla eksiklik bulunduğuna ilişkin belgelerin 5. dalga operasyonun dayanakları arasında olduğu ifade edildi.

47 şüpheli gözaltında

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında operasyon düzenlenirken, şu ana kadar 47 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu belirtildi.

Soruşturmanın, elde edilen yeni deliller ve bilirkişi incelemeleri doğrultusunda sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa, Deprem, Ahbap, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ahbap suç örgütü soruşturmasında 5. dalga operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’da kaybolan Nuriye Bölükbaş’ın cansız bedeni göl kenarında bulundu Bolu'da kaybolan Nuriye Bölükbaş'ın cansız bedeni göl kenarında bulundu
Belçika’da camiye İslam karşıtı saldırı Belçika'da camiye İslam karşıtı saldırı
Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi Karşısında görünce sevinçten bayıldı Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi! Karşısında görünce sevinçten bayıldı
Adana’da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı Vicdanların kuruduğu anlar kamerada Adana'da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı! Vicdanların kuruduğu anlar kamerada
DEM Parti’nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz
DEM Parti’de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi DEM Parti'de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi
Denizde gelen acı son Kalp krizi geçiren 63 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi Denizde gelen acı son! Kalp krizi geçiren 63 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

12:14
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
11:58
Serhat Kılıç’a veda Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı
Serhat Kılıç'a veda! Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı
11:40
Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan’dan 250 milyon TL’lik hamle
Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle
11:31
İtirafçılar konuştu, Ahbap’ta 5. dalga Nakit çekilen para inanılmaz
İtirafçılar konuştu, Ahbap'ta 5. dalga! Nakit çekilen para inanılmaz
11:25
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi İtiraf etti
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti
11:21
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
11:09
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 12:44:25. #7.12#
SON DAKİKA: Ahbap suç örgütü soruşturmasında 5. dalga operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement