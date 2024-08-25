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Ahır alev alev yandı, itfaiye evlere sıçramadan söndürdü

SAKARYA - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde ahır alev alev yandı. Yangın, bitişikteki evlere sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürülen söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde evlerin arasında bulunan ahır ve samanlıkta yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, alev alev yanan ahır ve samanlığı, bitişikteki evlere sıçramadan söndürdü. Ahır içinde bulunan hayvanlar tahliye edilirken yangında maddi hasar meydana geldi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.