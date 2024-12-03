Aile Hekimleri Samsun\'da Eylemde

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Türkiye genelinde 5 günlük iş bırakma eylemi yapan aile hekimleri, Samsun'da hastane önünde basın açıklamasında bulundu.

Aile hekimleri yeni sözleşme ve yönetmeliğe karşı 5 günlük iş bırakma eylemlerinin başlamasının ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Samsun Tabip Odası ve bazı sağlık sendikalarının da destek verdiği basın açıklamasında konuşma yapan Samsun Aile Hekimleri Derneği (SAHEF) Başkanı Dr. Gökhan Demircioğlu, "Bir aydır üzerimize karabulut gibi çöken yeni sözleşmenin getirdiği zararlara dikkat çekmek için gayret gösteriyoruz. Değerli vatandaşlarımız, artık düzenli kullandığınız ilaçlarınızı aile hekimine yazdırırken güçlük çekeceksiniz. Çünkü yeni yönetmenlikle Sağlık Bakanlığı, antibiyotiklere, sizlerin tabiri ile mide korucuları ve ağrı kesicilerine sınırlama getirmektedir. Sağlık Bakanlığı da sizin de en geç 6 ayda bir aile hekimine gelmenizi istiyor. Geldiğinizde size ne sunacağız bilmiyoruz. İşiniz yoğun olabilir. İşvereniniz ücretinizi kesiyor olabilir. 'Ben buraya niye geldim' diye sorabilirsiniz. Taleplerimiz sizlerin daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi içindir" dedi.

Sendika temsilcilerinin de konuşmalarının ardından basın açıklaması sona erdi. - SAMSUN