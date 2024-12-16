Aile İçi Cinayet: Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

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Erdoğan salona girerken çalan şarkı bir hayli manidar

Tepki ve bravo sesleri aynı anda yükseldi, bakanı duymak zor oldu

Erdoğan\'a teşekkür etmesinden rahatsız olan CHP\'li vekillere verdiği yanıt olay oldu

Annesini boğarak, kardeşini tabancayla öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi

SİVAS - Sivas'ta annesini poşetle boğarak ikiz kardeşini ise tabancayla başından vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde Kılavuz Mahallesi Şehzade sokakta bir apartmanın girişi katında meydana gelen aile içi cinayette H.K. annesi Şehriban Kurt'u poşetle boğmuş, ikiz kardeşi Hasan Kurt'u ise başından silahla vurarak öldürmüştü. Polis ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alınan H.K. rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Hastanedeki tedavisi ve emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K. adliyeye sevk edildi. Adliye girişi H.K. basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.