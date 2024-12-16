Annesini boğarak, kardeşini tabancayla öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi
SİVAS - Sivas'ta annesini poşetle boğarak ikiz kardeşini ise tabancayla başından vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.
Sivas'ta geçtiğimiz günlerde Kılavuz Mahallesi Şehzade sokakta bir apartmanın girişi katında meydana gelen aile içi cinayette H.K. annesi Şehriban Kurt'u poşetle boğmuş, ikiz kardeşi Hasan Kurt'u ise başından silahla vurarak öldürmüştü. Polis ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alınan H.K. rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Hastanedeki tedavisi ve emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K. adliyeye sevk edildi. Adliye girişi H.K. basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Aile İçi Cinayet: Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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