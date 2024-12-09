Aile içi tartışmada: 2 kişi yaralandı

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Malatya'da aile içi çıkan tartışmada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, gece yarısı Yeşilyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şehit Erol Köse Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi ile tartışan S.Y. kendine bıçakla zarar verirken, bu esnada annesine engel olmaya çalışan D.Y. de elinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı anne-kız Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA