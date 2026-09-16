"Ailem Güvende" operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler savcılığa sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Ailem Güvende" operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler savcılığa sevk edildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli yürütülen "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerine başlanması bekleniyor.

İstanbul merkezli yürütülen "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerin savcılıkta ifade işlemlerinin başlaması bekleniyor.

İstanbul merkezli yürütülen "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifade işlemlerine başlanması bekleniyor.

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Ailem Güvende' operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler savcılığa sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Hakan Çalhanoğlu şoku Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu Hakan Çalhanoğlu şoku! Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu
Kara Haydar’ın “altın şovu“ bilirkişiye takıldı: 97 parçadan 78’i çakma çıktı Kara Haydar'ın "altın şovu" bilirkişiye takıldı: 97 parçadan 78'i çakma çıktı
Bayramın son günü parkta öldürüldü Aile şikayetten vazgeçti Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti
Canik’te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi Canik'te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi

12:42
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
12:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
12:31
Bakan Şimşek’ten araç sahiplerini endişelendiren haber: Eşel mobil 2027’de olmayacak
Bakan Şimşek'ten araç sahiplerini endişelendiren haber: Eşel mobil 2027'de olmayacak
12:12
Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı
Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı
11:41
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
11:38
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak Bakan Şimşek’ten açıklama var
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 13:18:41. #.0.3#
SON DAKİKA: "Ailem Güvende" operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler savcılığa sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement