AK Parti Binasına Silahlı Saldırı Davası

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Adana'da AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na girip gitar çantasında taşıdığı pompalı tüfekle ateş açan ve 9 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenen 25 yaşındaki Erdem Kaya'nın (25) yargılanmasına devam edildi. Sanık Kaya, savunmasında, cezaevine girmek için AK Parti Çukurova ilçe başkanlığı binasına saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

06 Şubat 2023 depremleri nedeniyle tedbiren boşaltılan AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na 20 Nisan 2023'te Erdem Kaya tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan ve ara kararla tahliye edilen Kaya hakkında "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçundan 4 yıl, "silahla tehdit" suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplamda 9 yıla kadar hapis istemiyle Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşması yapıldı. Duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan Kaya, psikolojik sorunlar nedeniyle tedavi gördüğü Elazığ R Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanığın babası İ.K., annesi H.K, müşteki AK Parti Çukurova İlçe Başkan yardımcısı M.Ç. ile taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, sanık Kaya, cezaevine girmek için AK Parti Çukurova ilçe başkanlığına saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Yıllardır psikolojik tedavi gördüğünü, bu nedenle zaman zaman hafıza kaybı yaşadığını ve olayları hatırlamadığını ifade eden ve akli dengesi yerindedir raporu verilen Kaya, olay gününü de hatırlamadığını iddia ederek savunmasında şunları söyledi:

"Hatırladığım kadarıyla o gün kuzenime kız istemeye gidiyorduk. Giderken kuzenimle aramda bir tartışma yaşandı ve bana küfür etti. Ben de sinirlenip eve döndüm. Ben ve kardeşim bir süre önce evimizin önünde silahlı saldırıya uğradık. Saldırıyı yapanlara karşı kin besliyordum. Onlara karşılık vermemek için cezaevine girmem gerektiğini düşündüm. Yolda gelirken haberlerde CHP binasına silahlı saldırı yapıldığını görmüştüm. Ben de böyle bir olaya karışırsam içeri girerim diye düşünerek, eve gelip, psikolojik ilaçlarımı içtikten sonra evimizin yakınında bulunan AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı binasına gidip pompalı tüfekle ateş açtım. Saldırıyı sadece cezaevine girmek için yaptım. Kimseye zarar verme gibi bir düşüncem yoktu."

Sanık avukatı Mahmut Elegel, müvekkili Kaya hakkında, Adana Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından verilen cezai ehliyeti tam raporunu kabul etmediklerini söyledi. Av. Elegel, müvekkilinin psikolojik sorunları bulunduğunu, bu nedenle de ağır ilaçlar kullandığını belirterek, "Müvekkilim yaklaşık 10 yıla yakındır psikolojik tedavi görmektedir. Olay sonrası da kendisini 6. Kattaki evlerinden atarak intihar girişiminde bulundu. Böyle bir insanın akli dengesi nasıl yerinde olabilir? Adana Dr Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden gelen cezai ehliyeti tam raporunu kabul etmiyoruz. Tüm bu hususlar dikkate alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden rapor alınmasını talep ediyoruz" dedi.

Müşteki AK Parti Çukurova İlçe Başkan Yardımcısı aynı zamanda yönetim kurulu üyesi M.Ç. sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi. Sanığın olayı bilinçli bir şekilde yaptığını belirten M.Ç., "Saldırıyı yaptığı yer İlçe Başkanımızın makam odası ve toplantı yaptığımız yerdir. Neden başka yer değil de buraya ateş açtı? Kendisinin isteyerek, hedef alarak, bilinçli bir şekilde saldırıyı yaptığını düşünüyoruz."diyerek cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme hakimi, sanık Kaya'ya Adana Dr Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden gelen raporda cezai ehliyetinin tam olduğunu söyleyerek, söz hakkı verdi. Sanık Kaya,"Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Burada bana karşı söylenen 'kasıtlı yaptı' suçlamasıyla beni rencide ediyorlar. Zaten psikolojim bozuk. Beni suçlayarak daha çok psikolojimi bozdular. Saldırıyı kasıtlı yapmadım. Cahillik ettim. Pişmanım" dedi.

Mahkeme hakimi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden rapor alınması talebini reddederek, sanık Erdem Kaya'nın mevcut halinin devamına karar verip, duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi. - ADANA