AK Parti İlçe Başkanı Tüfekle Yaralandı - Son Dakika
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AK Parti İlçe Başkanı Tüfekle Yaralandı

AK Parti İlçe Başkanı Tüfekle Yaralandı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde AK Parti Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak, muhtar adayı olan akrabası tarafından kıraathanede çıkan kavgada tüfekle bacağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Irmak, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Şüpheli ise gözaltına alındı.

15.04.2024 01:15  Güncelleme: 01:18
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Kırıkkale'nin AK Parti Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak, kıraathanede çıkan "oy" kavgasında muhtar adayı olan akrabası tarafından tüfekle bacağından vurularak yaralandı.

Olay, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki bir kıraathanede yaşandı. İddiaya göre, AK Parti İlçe Başkanı Adem Irmak ile yerel seçimlerde Oba Mahallesi'nden muhtar adayı olan Ş.İ. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın silahlı kavgaya döndüğü olayda Ş.İ., tüfekle ateş ederek akrabası İlçe Başkanı Irmak'ı bacağından yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Irmak, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Irmak'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ş.İ.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa AK Parti İlçe Başkanı Tüfekle Yaralandı - Son Dakika

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