AK Parti İstanbul İl Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, silahlı saldırıyı kınadı - Son Dakika
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AK Parti İstanbul İl Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, silahlı saldırıyı kınadı

AK Parti İstanbul İl Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, silahlı saldırıyı kınadı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında meydana gelen silahlı saldırıyı kınadı.

10.02.2024 20:14  Güncelleme: 20:17
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: "Bu tür saldırılar bizleri asla yıldıramayacaktır"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum: " Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum"

İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında meydana gelen silahlı saldırıyı kınadı.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları kapsamında katıldığı bir dernek toplantısı programında silahlı saldırı meydana geldi. Dernek binası önünde meydana gelen saldırıda 1 kadın yaralandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küçükçekmece Adayımız ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür saldırılar bizleri asla yıldıramayacaktır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum da yaptığı açıklamada, saldırıyı lanetlediğini belirterek, "Hepimize geçmiş olsun. Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek" dedi.

Kaynak: İHA

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