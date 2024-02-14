AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay\'a silahlı saldırı: 13 şüpheli tutuklandı

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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin 13 şüpheli, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Suça sürüklenen 3 çocuk ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın geçtiğimiz cumartesi günü bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' programı sırasında uzun namlulu silah ve tabanca kullanılarak saldırı gerçekleştirilmişti. Olayda Ebru Güneş isimli kadın ağır yaralanmıştı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri saldırganları yakalamak için üst üste operasyonlar gerçekleştirmişti. Düzenlenen bir dizi operasyon ile 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Bugün sabah saatlerinde 4 suça sürüklenen çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. 22 şüpheli ise saat 13.00 sıralarında adliyeye getirildi. Savcılık karşısına çıkan 4 suça sürüklenen çocuktan 3'ü tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken, yaşı 18'den küçük 1 şahsın ise adli kontrolle serbest bırakılması talep edildi. Hakimlik tarafından 3 suça sürüklenen çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan diğer 22 şüpheliden 13'ü tutuklanması talebiyle, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Diğer 5 şüphelinin ise savcılıktan serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL