AK Parti Standına Saldırı: 22 Yaşındaki Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından kurulan standa saldırıda bulunan ve polis ekiplerince tespit edilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, dün saat 05.30'da Tepebaşı ilçesi Üniversite Caddesi üzerinde Espark AVM Bağlar Kapısı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bölgede bulunan bir şahıs, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'na ait tanıtım standına zarar verdi. Stanttaki pankartları indiren ve plastik sandalyeyi kıran şahısla ilgili AK Parti Eskişehir Tepebaşı ilçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, polise suç duyurusunda bulundu.

Şüpheli, alkol etkisinde bir anlık öfke sonucu olayı gerçekleştirdiğini söyledi

Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren şüpheli aynı gün saat 14.10'da yakalandı ve şahsın 22 yaşındaki M.B.K. olduğu tespit edildi. M.B.K. isimli şahsın; moralinin bozuk olmasından dolayı alkol aldığını ve kız arkadaşıyla telefonda tartıştığı esnada yanından geçmekte olduğu stanta alkolün etkisiyle bir anlık öfke sonucu zarar verdiğini beyan ettiği belirtildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda şahıs ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, olay anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı. - ESKİŞEHİR