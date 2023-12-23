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AK Parti teşkilatı şehit ailesinin acısını paylaştı - Son Dakika
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AK Parti teşkilatı şehit ailesinin acısını paylaştı

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Mehmet Serinkan'ın baba ocağı Tavas'ın Yorga Mahallesindeki ailesini ziyaret etti.

AK Parti teşkilatı şehit ailesinin acısını paylaştı
23.12.2023 - 17:48,
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AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Mehmet Serinkan'ın baba ocağı Tavas'ın Yorga Mahallesindeki ailesini ziyaret etti.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, beraberindeki teşkilat üyeleri ile birlikte Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü saldırısı sonucu şehit Mehmet Serinkan'ın baba ocağı Tavas Yorga'daki ailesini ziyaret etti. Şehit Babası Ali Serinkan ile görüşen İl Başkanı Güngör, "Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Onlar sayesinde biz rahat ve huzur içinde burada yaşıyoruz. Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacaktır. Devletimizin terörle mücadelesi son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecektir. Vatan sağ olsun" dedi.

Şehit Babası Ali Serinkan da "Vatan sağolsun. Oğlum işini çok severek yapıyordu. Gece şehadet haberi geldi. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Denizli, Baba, Irak, Terör, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

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