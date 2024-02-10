AK Partili Aziz Yeniay, silahlı saldırı anını anlattı: 20 metre mesafeden ateş edildi, salon ağzına kadar doluydu

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1 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anını anlatan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, "Sokağa girmeden otomatik silahlarla bulunduğumuz bölgeye 20 metre mesafeden ateş edildi. Arkadaşlarımızın hepsi içerideydi. Salon ağzına kadar doluydu. Konuşma yaparken silahlarını ateşlenmesiyle büyük bir panik yaşandı. İnsanlar siper almaya gayret gösterdi." dedi.

AK PARTİ'NİN SEÇİM ÇALIŞMASINA SİLAHLI SALDIRI

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında, beyaz bir araçla olayla yerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Saldırı esnasında yoldan geçen 32 yaşındaki E.G.D. başından vurularak ağır yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı E.G.D, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRIYA UĞRAYAN BAŞKANDAN İLK AÇIKLAMA

Saldırıyla ilgili Aziz Yeniay'dan ilk açıklama geldi. tv100 canlı yayınına katılan Yeniay şunları söyledi: "Biz derneğimizde oradaki insanlarla programlı bir toplantı yapıyorduk seçim çalışmaları kapsamında. Sokağa girmeden otomatik silahlarla bulunduğumuz bölgeye ateş edildi. Oradaki hedefim kim olduğu noktasında emniyetimiz bir açıklama yapmadan net bir bilgi vermemiz söz konusu değil. Bir vatandaşımız başından ağır yaralandı. Durumu oldukça kritikti.

"BULUNDUĞUMUZ YERDEN 20 METRE MESAFEDEN ATEŞ EDİLDİ

Sokağa cephe olan, tamamıyla cam olan bir mekanda sokağa da 2-3 metre mesafede oturduğumuz bir noktada bu sesler geldi. Dolayısıyla ilk etapta bizim duyumumuz, otomatik silahların ateşlendiğiydi. Orada emniyet güçleri vardı. Kuvvetle muhtemel, emniyet güçlerinin varlığı ürküttüğü için muhtemelen sokağa girmediler. O sırada sokaktan geçen bir vatandaşımız ağır şekilde yaralandı. Bulunduğumuz yerden 20 metre mesafeden ateş edildi. Emniyet güçlerimiz takibini yapıyor. Kısa sürede failler yakalanacak. Emniyetimiz olayın aslının ne olduğun açıklayacaktır."

"Bir aşiret, dernek ve hemşeri kavgası olabileceğine dönükte güvenlik güçlerinin tahminleri var bize gelen bilgilerde" sorusuna Yeniay, "Her şey olabilir, burada vurulan kişinin hedef alınması söz konusu olabilir başka başka kişilerin gerekçeler olabilir. Emniyetimiz açıklama yapmadan bir yorumda bulunmak yanıltıcı bir bilgi olur." yanıtını verdi.

"SALON AĞZINA KADAR DOLUYDU"

Yeniay sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Arkadaşlarımızın hepsi içerideydi. Salon ağzına kadar doluydu. Konuşma yaparken silahlarını ateşlenmesiyle büyük bir panik yaşandı. İnsanlar siper almaya gayret gösterdi. Gerekli güvenlik tedbirini hemen aldık. Bölge halkına da geçmiş olsun diliyorum.