AK Partili Eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek Gölette Ölü Bulundu

3.Sayfa

AK Partili eski Belediye Başkanı, gölette ölü bulundu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Azdavay ilçesi eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in cansız bedeni, ekiplerin arama çalışması sonucu gölette bulundu. Göletten çıkartılan Civelek'in cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 2004-2024 yılları arasında AK Parti'den 4 dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Osman Nuri Civelek'ten yakınları dün itibariyle haber alamadı. Yakınlarının ihbarı sonrasında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, gece saatlerinde arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sonucunda Osman Nuri Civelek'in aracı, Azdavay ilçesine bağlı Suğla Yaylasında gölet kenarında bulundu. Bunun üzerine ekipler, gölette arama çalışmasında bulundu. Gece boyunca süren arama çalışmalarından sonuç elde edemeyen ekipler, arama faaliyetlerini sabah saatlerinde de sürdürdü. Havadan dron ile gölette de botlarla yapılan arama çalışmaları sonucunda Osman Nuri Civelek'in cansız bedenine gölette ulaşıldı. JAK, UMKE ve AFAD ekiplerince Civelek'in cenazesi, göletten çıkartıldı. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Civelek'in cenazesi, Azdavay Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ayrıca ekipler, Civelek'e ait terk edilmiş halde bulunan araçta da incelemelerde bulundu.

Üç çocuk babası Civelek'in yakınları olay yerine gelerek sinir krizleri geçirirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.