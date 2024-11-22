Akaryakıt İstasyonu Restoranında Yangın: 1 Ölü - Son Dakika
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Akaryakıt İstasyonu Restoranında Yangın: 1 Ölü

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Afyonkarahisar'daki bir restoranda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi etkilendi.

22.11.2024 09:20
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Akaryakıt istasyonundaki restoranda çıkan yangında faciadan dönüldü: 1 ölü

Müşterilerin ısınması için yakılan elektrik sobası iki katlı restoranı küle çevirdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir akaryakıt istasyonu yerleşkesindeki iki katlı restoran, çıkan yangında alevlere teslim oldu. 17 kişinin etkilendiği olayda itfaiye ekipleri 2 saatlik uğraş sonucu yangını akaryakıt istasyona sirayet etmeden söndürdü.

Olay, Afyonkarahisar İzmir karayolu Kadayıfçıoğlu Kavşağındaki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoranda müşterilerin ısınması için yakılan elektrik sobası bir anda içerideki perdeleri tutuşturdu. Perdeden çıkan alevler kısa sürede iş yerine yayıldı. Yangına ilk önce restoran çalışanları müdahale etti. Ardından çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde alevlere müdahale ederken, rüzgarın da etkisiyle yangın iki katlı restoranın her yerini sardı. Yangına yaklaşık 8 itfaiye aracı müdahale ederken herhangi bir olumsuzluğa karşın bölgeye İl Emniyet Müdürlüğüne ait toplumsal olaylara müdahale aracı da sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınırken, polis ekipleri ise herhangi bir olumsuzluğa karşın akaryakıt istasyonunu tahliye ederek, karayolunun yangının çıktığı yerdeki kısmını çift yönlü olarak ulaşıma kapattı.

Yangın sonrası iki katlı restoran alevlere teslim olurken, tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olay sonrası bölgeye gelen Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, yetkililerden bilgi aldıktan sonra açıklama yaptı. Vali Yiğitbaşı, "Toplamda 17 kişinin yangından etkilendiğini biliyoruz. İtfaiye ekiplerimizim verdiği bilgiye gören ne yazık ki içeride hayatını kaybeden birisi var ve bunun da içerde çalışanlardan birisi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla büyük bir facia olmuş oldu. Bu anlamda çok üzgünüz. Soğutma çalışmaları sürüyor, bina ahşap olduğu için çok hızlı ilerledi. Yangının yanındaki benzinliğe de yayılmaması için büyük uğraş verildi. 7 itfaiye ekibi ayrı ayrı çalıştı alanda. Bizi üzen mal kaybı dışında bir can kaybı olması. Yangından etkilenenlerin büyük çoğunluğu çalışanlar, sadece bir müşteri var olayda. Müşteri içeriden çıkmak için camı kırmış, elinde kesik var. Devlet Hastanemizdeki 8 yaralının taburcu işlemleri gerçekleşti. Ancak bir can kaybımız var, çok üzgünüz. Olayla ilgili cumhuriyet savcımız çalışmalarına başladı" dedi.

Akaryakıt İstasyonu Restoranında Yangın: 1 Ölü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akaryakıt İstasyonu Restoranında Yangın: 1 Ölü - Son Dakika

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