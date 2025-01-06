Akaryakıt İstasyonundaki Lokantada Baca Yangını Panik Yarattı - Son Dakika
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Akaryakıt İstasyonundaki Lokantada Baca Yangını Panik Yarattı

Akaryakıt İstasyonundaki Lokantada Baca Yangını Panik Yarattı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda bulunan lokantanın baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi.

06.01.2025 11:15  Güncelleme: 11:17
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan lokantanın baca kısmında çıkan yangın panikletti.

Yangın, Zeybek Mahallesi İzmir Bulvarı üzerinde bulunan akaryakıt istasyonu içerisindeki lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokantanın baca kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Bacadan çıkan yoğun dumanı fark eden vatandaşlar ve akaryakıt istasyonu çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Herhangi bir yaralanmamanın olmaması teselli kaynağı olurken, lokantada maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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