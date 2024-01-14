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Akçadağ ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı tamamlandı - Son Dakika
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Akçadağ ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Akçadağ ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı işlemlerinde sona gelindi. 6 Şubat depremlerinde çok sayıda yapının hasar aldığı ilçede yıkım işlemleri yüzde 98 oranında tamamlandı. Kırsal bölgelerdeki yıkım işlemlerine de sona yaklaşıldığı belirtildi. İlçede toplamda 2 bin 173 köy evi ve 316 kalıcı konut için çalışmalar devam ediyor.

Akçadağ ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı tamamlandı
14.01.2024 - 15:37,
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Akçadağ ilçesinde ağır hasarlı binaların kontrollü yıkım işlemlerinden sona gelindi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Akçadağ ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı işlemlerinde sona gelindi.

6 Şubat depremlerinde çok sayıda yapının hasar aldığı Akçadağ ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri yüzde 98 oranında tamamlandı. Merkezde çalışmaların tamamlandığı ilçede kırsal bölgelerdeki yıkım işlemlerinde de sona yaklaşıldığı belirtildi.

İlçe de 41 mahallede toplamda 2 bin 173 köy evi ile 316 kalıcı konut için ise çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Akçadağ ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akçadağ ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı tamamlandı - Son Dakika
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