Akçakoca'da Lise Öğrencisi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akçakoca'da Lise Öğrencisi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Akçakoca\'da Lise Öğrencisi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
18.05.2026 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 yaşındaki lise öğrencisi Ege Çubukçu'nun cenazesi Akçakoca'da defnedildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi defnedildi.

Dün akşam saatlerinde ilçe girişindeki Sapak mevkiinde, Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ege Çubukçu (17) idaresindeki motosiklet ile minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Çubukçu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Lise öğrencisi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ege'nin cenazesi, Akçakoca Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Akçakoca Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Törende acılı aileyi, gencin arkadaşları ve yakınları teselli etti.

Cenazeye Çubukçu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra okul arkadaşları, öğretmenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akçakoca'da Lise Öğrencisi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Fethiye’de çıkan orman yangını korkuttu Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu
Fenerbahçe transferi bitiriyor Andrew Robertson ile anlaşıldı Fenerbahçe transferi bitiriyor! Andrew Robertson ile anlaşıldı
Rasim Ozan Kütahyalı’nın 244 sayfalık ifadesi 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti

13:42
Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim
Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim
13:09
Türkiye’den Sumud filosuna müdahale eden İsrail’e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:27
Burası ne Kars ne de Muş Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 14:12:51. #.0.4#
SON DAKİKA: Akçakoca'da Lise Öğrencisi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.