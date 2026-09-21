Akçakoca\'da palamut avcılığı yoğunlaşınca Su Ürünleri Kontrol Ekipleri denetim yaptı

DÜZCE(İHA) – Akçakoca'da yoğunlaşan palamut avcılığı nedeniyle İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri sahaya indi. Ekipler, balıkçı tekneleri ve taşıma araçlarında denetim gerçekleştiriyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri, bölgede yoğun şekilde sürdürülen palamut avcılığına yönelik denetimlerini artırdı. Denizlerde av sezonunun hareketlenmesiyle birlikte sahaya çıkan ekipler, balıkçı tekneleri ve taşıma araçlarında kapsamlı kontroller gerçekleştiriyor. Denetimlerde avcılık faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun şekilde yürütülüp yürütülmediği kontrol ediliyor.

Akçakoca İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetimlerini sürdüreceği belirtildi.